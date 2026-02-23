Венгрия опровергает заявления Украины о невозможности возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Данное заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто в Брюсселе перед встречей с коллегами из ЕС.

По словам Сийярто, утверждения Киева о повреждении трубопровода в результате российских ударов не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что «Дружба» не подвергалась атакам. Сам трубопровод не повреждён, и сейчас нет никаких физических препятствий для возобновления его работы.

«Это чисто политическое решение Украины. Это в чистом виде шантаж в стремлении заставить Венгрию изменить её позицию по вопросу о вступлении Украины в ЕС и по другим вопросам. И очевидно, что украинцы координируют это с венгерской оппозицией и Брюсселем в преддверии парламентских выборов в Венгрии», — заявил Сийярто.

Министр выразил разочарование позицией лидеров Евросоюза, которые не пытаются повлиять на Украину и заставить её возобновить поставки нефти. Он раскритиковал ЕК, которая, по его словам, ведёт себя как «украинская комиссия» и защищает интересы Киева, а не стран-членов ЕС.

Сийярто подтвердил, что Венгрия продолжит блокировать действия ЕС в поддержку Украины до тех пор, пока транзит нефти по «Дружбе» не будет восстановлен. Как только поставки возобновятся, страна готова пересмотреть своё решение. Вместе с тем Сийярто подчеркнул, что Украина не имеет права угрожать энергетической безопасности Венгрии. Он напомнил, что Будапешт уже заблокировал 20-й пакет санкций против России именно из-за остановки поставок по «Дружбе».

К слову, жёсткие меры грозят Украине не только со стороны Венгрии, но и Словакии. Ранее премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что потребует от национальной энергокомпании SEPS немедленно прекратить аварийные поставки электроэнергии на Украину. Фицо подчеркнул, что Братислава имеет полное право на такие действия. По его словам, Киев фактически ввёл блокаду поставок нефти и газа, что является недружественным шагом и требует симметричного ответа со стороны Словакии.