Корреспондент RT Дональд Кортер прокомментировал ситуацию вокруг Украины в контексте обострения её отношений с Венгрией и Словакией. По его наблюдениям, несмотря на растущие противоречия между Киевом и двумя восточноевропейскими столицами, Брюссель продолжает демонстрировать подчёркнуто лояльное отношение к украинской стороне.

«Брюссель с Киева буквально пылинки сдувает. Когда речь идёт о приоритетах, действия говорят громче слов», — заключил корреспондент.

Журналист отметил, что Европейский союз по-прежнему оказывает Киеву всестороннюю поддержку, фактически игнорируя его конфликты с Будапештом и Братиславой. Кортер отметил, что риторика Брюсселя расходится с реальными действиями, которые красноречивее любых заявлений свидетельствуют о приоритетах еврочиновников.