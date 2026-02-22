Премьер-министр Словакии Роберт Фицо анонсировал жёсткие меры в ответ на позицию украинской стороны по транзиту энергоносителей. В своем видеообращении, опубликованном в Facebook*, он сообщил о планах потребовать от национальной энергетической компании SEPS немедленно прекратить аварийные поставки электроэнергии на Украину.

«Завтра я нанесу визит в государственную компанию SEPS и попрошу её, чтобы она остановила аварийные поставки электроэнергии», — заявил он.

Фицо подчеркнул, что Братислава обладает полным правом на такие ответные действия, поскольку Киев фактически ввёл блокаду поставок нефти и газа. Он расценивает это как недружественный шаг, требующий симметричного ответа со стороны Словакии.

Обострение в отношении двух стран произошло после того, как украинская сторона в очередной раз перенесла сроки возобновления прокачки нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба». На этот раз восстановление транзита, которое ожидалось в субботу, было отложено до вторника без каких-либо объяснений.

Ранее Роберт Фицо заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский сознательно наносит ущерб Словакии из-за того, что республика выступает против продолжения боевых действий. Бывший комик не желает принимать мирный подход Братиславы и в отместку предпринимает враждебные шаги, такие как перекрытие транзита газа, что обходится республике в 500 миллионов евро ежегодных потерь.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.