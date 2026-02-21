Владимир Зеленский сознательно наносит ущерб Словакии из-за того, что республика выступает против продолжения боевых действий. С таким заявлением выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в личном блоге.

По словам Фицо, лидер киевского режима не желает принимать мирный подход Братиславы и в отместку предпринимает враждебные шаги. Глава словацкого правительства напомнил, что Киев уже перекрыл транзит газа, что обходится республике в 500 миллионов евро ежегодных потерь.

Сейчас Украина вдобавок остановила прокачку нефти, что создаёт серьёзные логистические проблемы и увеличивает убытки. Фицо подчеркнул, что отношения с Киевом не могут строиться исключительно на его выгоде, и Словакия больше не намерена мириться с таким положением дел.

«Сначала он остановил потоки газа в Словакию и нанёс нам ущерб на 500 миллионов евро в год. Сейчас он остановил потоки нефти, что ещё наносит нам ущерб и создает логистические трудности», — написал Фицо.

Ранее Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину, если Киев не возобновит транзит нефти в Словакию. Фицо подчеркнул, что его страна является гордым и суверенным государством. Он также пообещал лично обратиться к энергетической компании SEPS с требованием остановить экспорт электричества.