Орбан обвинил Киев в желании затянуть конфликт ради западных денег

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил украинское руководство в намерении затянуть боевые действия. По его мнению, Киев заинтересован в продолжении конфликта, поскольку это гарантирует поступление финансовой помощи от западных партнёров.

«Если война закончится, финансирование прекратится. План Украины: не допустить прекращения войны», — заявил Орбан в социальной сети Х.

Глава венгерского правительства отметил, что завершение конфликта автоматически приведет к остановке денежных вливаний. Именно этим, как он считает, и объясняется позиция официального Киева, который стремится не допустить прекращения огня.

Данное заявление прозвучало на фоне очередного витка разногласий между Будапештом и Брюсселем. Ранее Венгрия наложила вето на выделение ЕС кредитных средств для Украины в размере 90 миллиардов евро. Своё решение венгерская сторона объяснила необходимостью урегулирования вопроса о возобновлении прокачки российской нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба», который идет через территорию Украины.

До этого Украина обратилась к Европейской комиссии с просьбой помочь организовать логистику поставок нефти в Венгрию и Словакию на фоне ситуации вокруг трубопровода «Дружба». Киев предложил поставлять топливо через собственную транспортную систему или через порты Чёрного моря.