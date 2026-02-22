Киев запросил у ЕК помощь с поставками нефти в Венгрию и Словакию

Украина обратилась к Европейской комиссии с просьбой помочь организовать логистику поставок нефти в Венгрию и Словакию на фоне ситуации вокруг трубопровода «Дружба». Об этом сообщает Politico со ссылкой на письмо, оказавшееся в распоряжении издания.

«Он [Киев] подчёркивал «постоянную готовность» поставлять нефть в страны в рамках правовых ограничений, призывая комиссию [ЕК] помочь с логистикой», — указано в статье.

По данным издания, Киев предложил поставлять топливо через собственную транспортную систему или через порты Чёрного моря. Также утверждается, что украинская сторона работает над восстановлением повреждённого участка трубопровода и рассматривает альтернативные маршруты.

Ранее Life.ru писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что его страна будет блокировать все санкционные решения Евросоюза против России, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Это означает, что Будапешт также намерен отклонить 20-й пакет антироссийских санкций, представленный на рассмотрение Евросоюза.