После атак ВСУ на нефтепровод «Дружба» некоторым европейским странам стоит пересмотреть внешнюю политику по отношению к Украине и подготовить ответные меры. Об этом Strategic Culture сообщил бразильский журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.

«Настало время для стратегического сдвига. Словакия, Венгрия и, возможно, Польша должны пересмотреть свою внешнюю политику в отношении Украины. Экономическое и энергетическое возмездие не только законно, но и необходимо. Более того, нельзя исключать подготовку мер самообороны, включая военные, в случае дальнейшей агрессии», — сказал он.

По словам журналиста, речь идёт не о беспричинной враждебности, а о том, чтобы страны Восточной Европы не стали «разменными пешками» на геополитической доске Запада. Он добавил, что Киев может столкнуться с серьёзными последствиями, если не будет уважать суверенитет своих соседей.