5 сентября, 11:55

«Настало время для сдвига»: В Бразилии призвали Венгрию и Словакию ответить Киеву из-за атак на «Дружбу»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Sobal

После атак ВСУ на нефтепровод «Дружба» некоторым европейским странам стоит пересмотреть внешнюю политику по отношению к Украине и подготовить ответные меры. Об этом Strategic Culture сообщил бразильский журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.

«Настало время для стратегического сдвига. Словакия, Венгрия и, возможно, Польша должны пересмотреть свою внешнюю политику в отношении Украины. Экономическое и энергетическое возмездие не только законно, но и необходимо. Более того, нельзя исключать подготовку мер самообороны, включая военные, в случае дальнейшей агрессии», — сказал он.

По словам журналиста, речь идёт не о беспричинной враждебности, а о том, чтобы страны Восточной Европы не стали «разменными пешками» на геополитической доске Запада. Он добавил, что Киев может столкнуться с серьёзными последствиями, если не будет уважать суверенитет своих соседей.

Ранее Венгрия и Словакия направили письмо в Европейскую комиссию с просьбой заставить Украину прекратить атаки на нефтепровод «Дружба». Они отметили, что новый удар ВСУ может приостановить поставки российской нефти в Венгрию и Словакию минимум на пять дней и подчеркнули, что безопасное снабжение стран нефтью без трубопровода невозможно. Еврокомиссия пока не отреагировала на официальное обращение Будапешта и Братиславы.

Напомним, 22 августа стало известно о новом ударе ВСУ по нефтепроводу «Дружба», что привело к приостановке подачи газа в Словакию и Венгрию. В Будапеште резко раскритиковали Киев за его действия. Так, Сийярто заявил, что Венгрия расценивает атаки по «Дружбе» как вмешательство. Причастен к атакам на нефтепровод оказалался командир Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадьяр. В связи с этим он признан угрозой национальной безопасности Венгрии, что повлекло за собой запрет на въезд в Венгрию и все страны ЕС и Шенгенской зоны.

Милена Скрипальщикова
