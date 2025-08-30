Мессенджер MAX
30 августа, 14:30

Венгрия разгневана игнором ЕК на жалобу в отношении Украины

Сийярто: ЕК ещё не ответила на жалобу Венгрии и Словакии на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Еврокомиссия пока не отреагировала на официальное обращение Венгрии и Словакии по поводу инцидента с нефтепроводом «Дружба», на который ВСУ совершили нападение. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«До сих пор не было ответа на письмо, которое мы со Словакией написали Еврокомиссии с просьбой, чтобы она соблюдала хотя бы свои решения и повлияла на третью страну. То есть Украину, которая ставит под угрозу энергобезопасность стран ЕС», — заявил Сийярто в эфире телеканала М1.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства пояснил, что стороны требуют от Брюсселя воздействовать на Киев для обеспечения энергетической безопасности членов Евросоюза.

Напомним, 22 августа стало известно о новом ударе ВСУ по нефтепроводу «Дружба», что привело к приостановке подачи газа в Словакию и Венгрию. В Будапеште резко раскритиковали Киев за его действия. Так, Сийярто заявил, что Венгрия расценивает атаки по «Дружбе» как вмешательство. Причастен к атакам на нефтепровод оказалался командир Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадьяр. В связи с этим он признан угрозой национальной безопасности Венгрии, что повлекло за собой запрет на въезд в Венгрию и все страны ЕС и Шенгенской зоны.

