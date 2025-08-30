Венгрия разгневана игнором ЕК на жалобу в отношении Украины

Еврокомиссия пока не отреагировала на официальное обращение Венгрии и Словакии по поводу инцидента с нефтепроводом «Дружба», на который ВСУ совершили нападение. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«До сих пор не было ответа на письмо, которое мы со Словакией написали Еврокомиссии с просьбой, чтобы она соблюдала хотя бы свои решения и повлияла на третью страну. То есть Украину, которая ставит под угрозу энергобезопасность стран ЕС», — заявил Сийярто в эфире телеканала М1.