Венгрия и Словакия могут нанести «большой удар» по Украине, заявил аналитик

Прекращение поставок электроэнергии на Украину со стороны Словакии и Венгрии станет для Киева крайне болезненным ударом. Такое мнение в эфире радио «Комсомольская правда» высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, эти страны являются крупнейшими поставщиками электроэнергии Украине. Они уже остановили экспорт нефтепродуктов и могут перекрыть и поставки российского газа, который получают по «Турецкому потоку». У Словакии и Венгрии есть рычаги давления во всех сегментах, и это окажет серьёзное влияние на украинскую энергетику.

«У Украины жёсткий дефицит электричества. Они держатся на импорте электричества из двух соседних стран и на трёх своих АЭС. Импорт перекроют — это будет большой удар», — цитирует эксперта kp.ru.