Орбан обвинил Зеленского в нефтяной блокаде с целью свергнуть правительство Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал в соцсети пост, в котором обвинил Киев в нефтяной блокаде, назвав её попыткой свергнуть венгерское правительство в преддверии выборов в парламент.

«Украинцы точно знают, что и зачем делают. Они хотят, чтобы в предвыборные недели в Венгрии был дефицит топлива и цена бензина 1000 форинтов», — написал глава правительства.

По его словам, Владимир Зеленский шантажирует и угрожает Будапешту. Премьер подчеркнул, что всё это происходит потому, что Венгрия остаётся в стороне от конфликта, не даёт денег Украине и не отказывается от дешёвой российской энергии. Также Орбан подчеркнул, что долгие годы европейская и венгерская экономики страдают от последствий санкций.

Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию были прерваны в начале февраля. Киев обвиняют в блокировке прокачки по политическим мотивам. В Венгрии на апрель 2026 года запланированы парламентские выборы. На днях Виктор Орбан заявлял, что Украина заинтересована в продолжении конфликта, потому что это гарантирует приток западных денег.