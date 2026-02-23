Словакия прекратила экстренные поставки электроэнергии на Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о прекращении экстренных поставок электроэнергии на Украину. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении, распространённом в личном блоге.

Фицо уточнил, что новые правила вступают в силу с 23 февраля. Если украинская сторона обратится к Братиславе за помощью в стабилизации своей энергосети, то словацкое правительство на эту просьбу уже не откликнется.

Напомним, что такие меры были введены после того, как Киев не восстановил прокачку нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба». Ранее Фицо пригрозил, что если в понедельник поставки не восстановятся, то компания SEPS остановит экспорт электричества на Украину. При этом украинская сторона уже в очередной раз перенесла сроки возобновления прокачки нефти без каких-либо объяснений, отложив их до вторника.