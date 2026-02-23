Владимир Путин
23 февраля, 16:37

Словакия прекратила экстренные поставки электроэнергии на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Svetlana Buzmakova

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о прекращении экстренных поставок электроэнергии на Украину. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении, распространённом в личном блоге.

Фицо уточнил, что новые правила вступают в силу с 23 февраля. Если украинская сторона обратится к Братиславе за помощью в стабилизации своей энергосети, то словацкое правительство на эту просьбу уже не откликнется.

Cийярто: Венгрия заблокировала санкции ЕС и кредит Киеву из-за остановки транзита нефти

Напомним, что такие меры были введены после того, как Киев не восстановил прокачку нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба». Ранее Фицо пригрозил, что если в понедельник поставки не восстановятся, то компания SEPS остановит экспорт электричества на Украину. При этом украинская сторона уже в очередной раз перенесла сроки возобновления прокачки нефти без каких-либо объяснений, отложив их до вторника.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Роберт Фицо
  • Словакия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
