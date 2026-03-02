Сийярто: Спутниковые снимки доказывают, что Киев блокирует нефтепровод «Дружба»

Венгрия получила новые спутниковые снимки, подтверждающие, что нефтепровод «Дружба» полностью пригоден для работы, а Украина блокирует транзит российской нефти исключительно по политическим мотивам. Об этом заявил глава МИД Петер Сийярто по итогам заседания Совета безопасности, созванного премьером Виктором Орбаном.

«Спутниковые снимки показывают, что президент Зеленский лжёт. Они ясно демонстрируют, что нет никаких технических или инженерных причин для блокировки нефтепровода «Дружба», — сказал министр в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.

Совет безопасности был созван в связи с прекращением Украиной транзита нефти из России и эскалацией на Ближнем Востоке, которая угрожает мировому рынку энергоносителей.

Напомним, Венгрия и Словакия официально уведомили Еврокомиссию, что вынуждены прибегнуть к использованию кризисных запасов нефти по причине перерыва в поставках по трубопроводу «Дружба», инициированного украинской стороной. Венгрия заблокировала новый пакет санкций ЕС и отказалась поддерживать кредит Украине на €90 млрд. В Брюсселе намекнули, что могут помочь восстановить прокачку по «Дружбе», но в обмен на сговорчивость Будапешта по кредиту. Виктор Орбан в соцсетях потребовал от Зеленского прекратить энергоблокаду и проявить уважение к венгерским семьям.

Нефтепровод «Дружба» — ключевой маршрут поставок российской нефти в Венгрию, Словакию и Чехию. Украина, через территорию которой проходит южная ветка трубопровода, неоднократно заявляла о технических проблемах и останавливала прокачку. Будапешт, зависящий от российского сырья, считает эти действия политически мотивированными и требует от Киева возобновить транзит. Венгрия неоднократно блокировала санкции ЕС против России, защищая свои экономические интересы.