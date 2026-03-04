Владимир Путин
4 марта, 09:41

Путин проведёт в Москве переговоры с президентом ЦАР 5 марта

Президент России Владимир Путин встретился 5 марта в Кремле с коллегой из Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой. Иностранный лидер прибыл в Москву с рабочим визитом, рассказали в пресс-службе Кремля.

«Планируется обсуждение вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальной международной проблематики», — говорится в тексте.

Bloomberg: Путин стал единственным выигравшим от войны США и Ирана
Накануне президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Лидеры обсудили темы российско-венгерского сотрудничества, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Президент РФ также провёл телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

