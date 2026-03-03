Bloomberg: Путин стал единственным выигравшим от войны США и Ирана

Президент России Владимир Путин стал единственным мировым лидером, который выиграл от военной операции США и Израиля против Ирана. Об этом заявил обозреватель Bloomberg Марк Чемпион, добавив, что выгода Москвы будет только расти по мере затягивания конфликта.

Журналист обратил внимание на два ключевых фактора. Во-первых, США теряют значительные запасы ракет в ходе боевых действий на Ближнем Востоке. Во-вторых, на фоне эскалации резко подскочили мировые цены на нефть и газ.

«Россия уже стала явным бенефициаром решения президента Дональда Трампа начать войну с Ираном. И эта выгода будет расти по мере затягивания конфликта», — подчеркнул Чемпион.

Обозреватель отметил, что любое продолжительное нарушение судоходства в Ормузском проливе или повреждение экспортной инфраструктуры стран Персидского залива может оживить спрос на подсанкционное российское топливо. Кроме того, из-за отвлечения ресурсов на Ближний Восток Вашингтон, вероятно, отложит поставки ракет и пусковых установок для Украины.