3 марта, 14:51

Bloomberg: Путин стал единственным выигравшим от войны США и Ирана

Президент России Владимир Путин стал единственным мировым лидером, который выиграл от военной операции США и Израиля против Ирана. Об этом заявил обозреватель Bloomberg Марк Чемпион, добавив, что выгода Москвы будет только расти по мере затягивания конфликта.

Журналист обратил внимание на два ключевых фактора. Во-первых, США теряют значительные запасы ракет в ходе боевых действий на Ближнем Востоке. Во-вторых, на фоне эскалации резко подскочили мировые цены на нефть и газ.

«Россия уже стала явным бенефициаром решения президента Дональда Трампа начать войну с Ираном. И эта выгода будет расти по мере затягивания конфликта», — подчеркнул Чемпион.

Обозреватель отметил, что любое продолжительное нарушение судоходства в Ормузском проливе или повреждение экспортной инфраструктуры стран Персидского залива может оживить спрос на подсанкционное российское топливо. Кроме того, из-за отвлечения ресурсов на Ближний Восток Вашингтон, вероятно, отложит поставки ракет и пусковых установок для Украины.

Тем временем Владимир Путин провёл уже несколько международных разговоров по ситуации в Иране. В частности, глава государства поговорил с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, ещё одним собеседником стал король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа, а также наследный принц и председатель кабинета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Афонина
