Путин и эмир Катара по телефону обсудили кризис на Ближнем Востоке

Москва и Доха провели экстренные переговоры на высшем уровне. Поводом стал стремительно разрастающийся конфликт вокруг Исламской Республики. Пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре президента Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Стороны обсудили кризис, вызванный ударами США и Израиля. Лидеры выразили обоюдную озабоченность рисками расширения боевых действий и возможным вовлечением третьих стран. При этом они надеются, что ответные шаги Тегерана не нанесут ущерба мирным жителям и гражданской инфраструктуре соседних государств, включая туристические и транспортные объекты.

«Основное внимание уделено острому кризису на Ближнем Востоке, вызванному американо-израильской агрессией против Ирана. Это вопиющее нарушение международного права привело к тяжёлым, трагическим последствиям для иранского народа», — говорится в заявлении.

Эмир Катара, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за поддержку. Он подчеркнул, что сотрудничество с Москвой остаётся приоритетом для Дохи даже в нынешней сложной ситуации. Собеседники условились продолжать контакты и выразили надежду на скорейший возврат к дипломатическим методам урегулирования на основе взаимного уважения.

Ранее сообщалось, что Москва продолжает дипломатические контакты на фоне кризиса в Персидском заливе: президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В ходе беседы обсуждалось урегулирование ситуации вокруг Ирана. Путин отметил, что российская сторона приложила значительные усилия для содействия мирному урегулированию и поиску компромиссов по иранской ядерной программе.