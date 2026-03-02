Путин заявил о вкладе РФ в мирное урегулирование вокруг Ирана
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Москва продолжает дипломатические контакты на фоне кризиса в Персидском заливе. Президент России провёл телефонные переговоры с лидером Объединённых Арабских Эмиратов. Пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин в беседе с Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном затронул тему урегулирования ситуации вокруг Ирана.
«Владимир Путин отметил, что российская сторона многое сделала в плане содействия мирному урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и поиска взаимоприемлемых компромиссов. Активную роль в этом процессе играла также эмиратская сторона», — говорится в заявлении по итогам разговора.
Российский лидер напомнил о последовательных усилиях Москвы. Москва подчёркивает свою приверженность дипломатическим методам даже в условиях острой фазы конфликта, последовавшей после начала авиаударов США и Израиля 28 февраля.
Ранее в МИД России решительно осудили авиаудар США и Израиля по Ирану, в результате которого погиб верховный лидер Али Хаменеи, назвав эти действия грубым нарушением международного права. Пресс-секретарь президента РФ также сообщил, что Москва поддерживает контакт с Тегераном и другими вовлеченными в эскалацию сторонами. Тем временем в центре Москвы, у посольства Ирана на Покровском бульваре, состоялась церемония прощания с погибшим лидером, где стихийно образовался мемориал.
