У Посольства Ирана в Москве простились с лидером Хаменеи
Обложка © ТАСС / Zuma
В центре Москвы состоялась церемония прощания с Верховным лидером Ирана аятолла Али Хаменеи. Стихийный мемориал развернулся у стен диппредставительства. Траурное мероприятие прошло возле Посольства Ирана на Покровском бульваре.
Собравшиеся несли цветы, флаги страны и портреты аятоллы Али Хаменеи. Перед участниками акции выступил посол Ирана в РФ Казем Джалали. Он выразил слова благодарности за поддержку в день траура.
Напомним, утром 28 февраля верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи погиб в своей резиденции в результате авиаудара. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил подтверждение смерти Хаменеи с помощью фотографии, а президент США Дональд Трамп заявил, что в результате ударов Вашингтону удалось «нейтрализовать руководство» Исламской Республики. МИД России решительно осудил авиаудар США и Израиля по Ирану, в результате которого погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Однако официальный Вашингтон опровергает информацию о ликвидации иранского руководства.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.