У Посольства Ирана в Москве простились с лидером Хаменеи

В центре Москвы состоялась церемония прощания с Верховным лидером Ирана аятолла Али Хаменеи. Стихийный мемориал развернулся у стен диппредставительства. Траурное мероприятие прошло возле Посольства Ирана на Покровском бульваре.

Собравшиеся несли цветы, флаги страны и портреты аятоллы Али Хаменеи. Перед участниками акции выступил посол Ирана в РФ Казем Джалали. Он выразил слова благодарности за поддержку в день траура.