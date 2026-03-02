Кремль сообщил о контактах России с руководством Ирана

Москва поддерживает контакт с Тегераном и другими сторонами, вовлечёнными в эскалацию на Ближнем Востоке. Об этом во время брифинга журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В эти дни беспокойные, вы знаете, что наша позиция была изложена в соответствующем заявлении МИД. Здесь добавить нечего. Мы находимся в постоянном контакте с руководством Ирана и обсуждаем ситуацию вокруг этой страны», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Россия также продолжает общаться с руководством стран, затронутых конфликтом, в том числе и с государствами Персидского залива.

Ранее в Министерстве иностранных дел России жёстко осудили авиаудар США и Израиля по Ирану, в результате которого погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. В дипведомстве выразили возмущение и глубокое сожаление в связи с произошедшим. В МИД подчеркнули, что такие действия грубо нарушают международное право и подрывают основы межгосударственных отношений.