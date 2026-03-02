Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 09:31

На Западе назвали удары по Ирану «одной из величайших ошибок Америки»

Обложка © X / IsaiahAscher

Обложка © X / IsaiahAscher

Удары США по Ирану войдут в историю как одна из величайших ошибок Америки. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети X.

«Эта война войдёт в историю как одна из величайших ошибок Америки. Эта предсказуемая катастрофа — то, что происходит, когда объективность размывается, а милитаризм превозносится как патриотизм», — написал учёный.

Иран разносит правительственный квартал в Тель-Авиве в ответ на убийство Хаменеи
Иран разносит правительственный квартал в Тель-Авиве в ответ на убийство Хаменеи

А ранее Германия, Франция и Великобритания предупредили Иран о возможности военного ответа, если удары по их союзникам на Ближнем Востоке не прекратятся. Лидеры трёх стран заявили о готовности нанести удар по иранским пусковым установкам, чтобы предотвратить запуски ракет и дронов. Они подчеркнули, что пойдут на «соразмерные оборонительные меры» в координации с США и региональными союзниками.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Иран
  • Израиль
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar