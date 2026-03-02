На Западе назвали удары по Ирану «одной из величайших ошибок Америки»

Удары США по Ирану войдут в историю как одна из величайших ошибок Америки. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети X.

«Эта война войдёт в историю как одна из величайших ошибок Америки. Эта предсказуемая катастрофа — то, что происходит, когда объективность размывается, а милитаризм превозносится как патриотизм», — написал учёный.

А ранее Германия, Франция и Великобритания предупредили Иран о возможности военного ответа, если удары по их союзникам на Ближнем Востоке не прекратятся. Лидеры трёх стран заявили о готовности нанести удар по иранским пусковым установкам, чтобы предотвратить запуски ракет и дронов. Они подчеркнули, что пойдут на «соразмерные оборонительные меры» в координации с США и региональными союзниками.