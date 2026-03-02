Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

2 марта, 09:01

Иран разносит правительственный квартал в Тель-Авиве в ответ на убийство Хаменеи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoField

Иран прямо сейчас наносит ракетные удары по Тель-Авиву, Хайфе и Восточному Иерусалиму. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции, текст обращения которого распространило агентство Mehr.

Под обстрел попал правительственный квартал в Тель-Авиве, а также военные объекты в Хайфе и Восточном Иерусалиме.

В КСИР добавили, что это ответ на атаки США и Израиля, начатые 28 февраля. Тогда под удары попали крупнейшие иранские города, включая Тегеран. В результате погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Утром 28 февраля 2026 года США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись Тегеран и более десяти других крупных городов страны. Целями атаки стали объекты ядерной и ракетной программ, а также резиденция верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

