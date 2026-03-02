Владимир Путин
Трамп обвинил Иран в двух покушениях и похвастался, что «‎достал» Хаменеи первым

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран дважды пытался его убить, но в итоге он опередил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Об этом он сообщил телеканалу ABC.

«Я достал его (Хаменеи) прежде, чем он достал меня. Они пытались дважды. Что ж, я достал его первым», — сказал глава Белого дома.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что резиденция Хаменеи была разрушена, а сам он убит. После ряд СМИ со ссылкой на израильских чиновников подтвердили гибель аятоллы и извлечение его тела из-под завалов резиденции. Трамп похвастался, что Вашингтону удалось ликвидировать руководство Ирана. Он даже уже выбрал трёх возможных преемников на пост верховного лидера Ирана. При этом президент США не стал обещать предоставить гарантии безопасности иранским сторонникам перемен.

