Трамп обвинил Иран в двух покушениях и похвастался, что «‎достал» Хаменеи первым

Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран дважды пытался его убить, но в итоге он опередил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Об этом он сообщил телеканалу ABC.

«Я достал его (Хаменеи) прежде, чем он достал меня. Они пытались дважды. Что ж, я достал его первым», — сказал глава Белого дома.