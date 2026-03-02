Ещё 39 россиян вывезли из Ирана через Азербайджан

Российское посольство в Баку организовало эвакуацию 39 граждан РФ из Ирана через Азербайджан. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства.

Переход начался 1 марта 2026 года через пропускной пункт «Астана» на ирано-азербайджанской границе. В посольстве уточнили, что на данный момент все 39 человек успешно пересекли границу. Операция продолжается, российские дипломаты держат ситуацию на контроле.

Ранее Life.ru рассказывал, что в данный момент российские туристы без каких-либо препятствий пересекают сухопутную границу между Оманом и ОАЭ. Основной трудностью для желающих вернуться в РФ является большое скопление машин.