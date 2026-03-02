Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 07:08

Ещё 39 россиян вывезли из Ирана через Азербайджан

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Emanuele Mazzoni Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Emanuele Mazzoni Photo

Российское посольство в Баку организовало эвакуацию 39 граждан РФ из Ирана через Азербайджан. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства.

Переход начался 1 марта 2026 года через пропускной пункт «Астана» на ирано-азербайджанской границе. В посольстве уточнили, что на данный момент все 39 человек успешно пересекли границу. Операция продолжается, российские дипломаты держат ситуацию на контроле.

Тысячи туристов массово бегут из Дубая на фоне ударов Ирана
Тысячи туристов массово бегут из Дубая на фоне ударов Ирана

Ранее Life.ru рассказывал, что в данный момент российские туристы без каких-либо препятствий пересекают сухопутную границу между Оманом и ОАЭ. Основной трудностью для желающих вернуться в РФ является большое скопление машин.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Азербайджан
  • Иран
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar