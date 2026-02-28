Владимир Путин
28 февраля, 11:23

Тысячи туристов массово бегут из Дубая на фоне ударов Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Markus Mainka

Жители и гости Дубая массово покидают город после того, как в районе курортного комплекса «Мадинат Джумейра» сработали системы противовоздушной обороны, сбившие несколько ракет. Об этом пишет Mash.

Тысячи туристов массово бегут из Дубая на фоне ударов Ирана. Фото © Telegram / Дубай ЧАТ

На опубликованных кадрах видно, что на выезде из мегаполиса образовались гигантские заторы — основной поток машин движется по направлению к аэропорту. Среди тех, кто покидает Дубай, находятся и граждане России.

Путешественники, которые только планировали вылететь в ОАЭ из РФ, рассматривают возможность отказа от поездки, несмотря на потраченные средства на путёвки и экскурсии. Воздушные гавани Объединённых Арабских Эмиратов временно не принимают рейсы, за исключением бортов, оказавшихся в критической ситуации с остатком топлива.

Обстановка остаётся напряжённой и в соседнем Абу-Даби — оттуда также поступают сообщения о хлопках, которые были слышны в разных районах города.

«Победа» предупредила о переносе рейсов Москва — Дубай
Ранее сообщалось, что в Дубае прогремели взрывы, громкие звуки слышали жители Бизнес-Бэй и острова Пальма Джумейра. Также известно о взрывах в районе Дубай Марины.

