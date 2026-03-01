Российских туристов выпускают из ОАЭ в Оман только на автомобилях

Российские туристы без каких-либо препятствий пересекают сухопутную границу между Оманом и Объединёнными Арабскими Эмиратами, несмотря на появившуюся ранее информацию об ограничениях для иностранцев. Об этом Mash рассказали путешественники, проехавшие через контрольно-пропускные пункты.

Пассажиры поделились с телеграм-каналом деталями поездки. Основная трудность сейчас — большое скопление машин, из-за чего время ожидания растягивается до двух часов, однако сам процесс прохождения границы проходит без сбоев.

Уточняется, что кратковременные ограничения действительно вводились, но продлились не дольше получаса, после чего пункты пропуска вернулись к штатной работе.

Отдельное внимание туристы обращают на правила въезда для транспорта: автомобили с регистрационными знаками ОАЭ могут проследовать в султанат только при наличии оформленного заранее разрешения. Именно поэтому путешественники предпочитают заказывать трансфер у местных перевозчиков. Ажиотажный спрос моментально отразился на ценах — проезд в автобусе теперь обходится в 284 доллара (около 22 тысяч рублей) на одного пассажира. Помимо этого, туристы сообщили о нюансе: пересечь границу пешком не выйдет, проехать можно лишь на машине.

Обстановка внутри Омана, который находится по соседству с Ираном и отделён от него только морской границей, остаётся стабильной и безопасной. В Российском союзе туристов (РСТ) заявили, что поводов для беспокойства у отдыхающих нет: аэропорт функционирует без перебоев, гостиницы, магазины и экскурсионные бюро работают в полном объёме, хотя некоторые авиакомпании всё же скорректировали расписание полётов.

Ранее сообщалось, что Азербайджан одобрил порядка 500 заявок от россиян, желающих пересечь границу при выезде из Ирана. Основанием для получения пропусков служат официальные запросы, направленные с российской стороны. Этим правом уже воспользовались сотрудники отечественных компаний, работающих на иранской территории.