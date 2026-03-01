Азербайджан выдал около 500 разрешений на выезд из Ирана гражданам РФ

Азербайджанская сторона одобрила примерно 500 заявок от российских граждан, которым требуется пересечь границу при выезде с территории Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Выдано около 500 разрешений на пересечение границы», — рассказал он.

Основанием для выдачи пропусков служат официальные обращения, направленные российской стороной. В настоящее время этим правом уже воспользовались сотрудники отечественных фирм и предприятий, ведущих деятельность на территории Ирана.

Ранее сообщалось, что россияне, застрявшие в Иране из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, могут вернуться домой через Армению. В посольстве РФ в Ереване пояснили, что граница между двумя странами функционирует штатно, а пункт пропуска «Агарак» работает круглосуточно. Для проезда подойдет как заграничный, так и внутренний паспорт, при этом никаких предварительных заявок направлять не требуется.