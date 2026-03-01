Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
1 марта, 14:22

Азербайджан выдал около 500 разрешений на выезд из Ирана гражданам РФ

Обложка © ТАСС / JANNE KURONEN / ЕРА

Азербайджанская сторона одобрила примерно 500 заявок от российских граждан, которым требуется пересечь границу при выезде с территории Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Выдано около 500 разрешений на пересечение границы», — рассказал он.

Основанием для выдачи пропусков служат официальные обращения, направленные российской стороной. В настоящее время этим правом уже воспользовались сотрудники отечественных фирм и предприятий, ведущих деятельность на территории Ирана.

Около 20 тысяч россиян не могут покинуть ОАЭ на фоне ударов Ирана
Около 20 тысяч россиян не могут покинуть ОАЭ на фоне ударов Ирана

Ранее сообщалось, что россияне, застрявшие в Иране из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, могут вернуться домой через Армению. В посольстве РФ в Ереване пояснили, что граница между двумя странами функционирует штатно, а пункт пропуска «Агарак» работает круглосуточно. Для проезда подойдет как заграничный, так и внутренний паспорт, при этом никаких предварительных заявок направлять не требуется.

Вероника Бакумченко
