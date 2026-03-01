Владимир Путин
1 марта, 13:40

Россияне смогут вернуться из Ирана через Армению

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Россияне, которые оказались в Иране и не могут вернуться на Родину из-за эскалации на Ближнем Востоке, теперь могут доехать до РФ через Армению. Об этом рассказали в телеграм-канале посольства РФ в Ереване.

Как пояснили дипломаты, граница между Ираном и Арменией, вопреки возможным опасениям, работает в штатном режиме. По их словам, пункт пропуска «Нурдуз» (с армянской стороны — «Агарак») открыт круглосуточно, и, что важно, россиян через него пропускают свободно. Для проезда, уточнили в посольстве, подойдёт как загранпаспорт, так и обычный внутренний — никаких предварительных заявок или уведомлений не нужно.

В дипмиссии посоветовали после пересечения границы сразу ехать в Ереван или Гюмри. Оттуда проще всего улететь в Россию — самолёты летают регулярно.

Чтобы быть в курсе событий и не пропустить важных объявлений, в посольстве рекомендуют держать под рукой сайты Росавиации, наших загранучреждений в Иране и Армении, а также страницы аэропортов в Ереване и Гюмри. Именно там публикуют самую свежую информацию.

Ранее Life.ru узнал, что россияне на фоне ответных ударов Ирана пытаются покинуть Эмираты через соседний Оман. По нашим данным, активность частных перевозчиков в этом направлении резко выросла, и ушлые коммерсанты требуют по 500 долларов с человека. При этом в российском Генконсульстве призывают соотечественников не рисковать — в условиях конфликта погранпереходы могут работать нестабильно.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Вероника Бакумченко
