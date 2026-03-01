Российских туристов в ОАЭ предупредили о рисках выезда через сухопутные границы

Генконсульство России в Дубае призвало граждан РФ не выезжать из Объединённых Арабских Эмиратов через сухопутные погранпереходы на фоне текущего кризиса. Об этом сообщили в пресс-службе консульства.

«С учётом режима «закрытого неба» в ОАЭ и соседних странах выполнение как регулярных, так и «вывозных» рейсов на данный момент не представляется возможным. Сухопутные погранпереходы на границах ОАЭ с Оманом и Саудовской Аравией в условиях текущего кризиса могут работать нестабильно», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве подчеркнули, что ограничения на авиасообщение сохраняются, а ситуация на сухопутных границах остаётся непредсказуемой. Россиянам рекомендовали ориентироваться исключительно на официальную информацию и учитывать возможные риски при планировании выезда.

Ранее сообщалось, что на фоне ударов со стороны Ирана россияне, находящиеся в Объединённых Арабских Эмиратах, начали массово выезжать за пределы страны. Основным направлением для временного отъезда стал Оман. Заметно выросла активность частных перевозчиков. Владельцы автомобилей и минивэнов стали предлагать выезд из Эмиратов за сумму до 500 долларов с человека, включая питание и воду в пути.