Российские туристы застряли на лайнере в Дубае из-за ударов Ирана
Круизный лайнер MSC Euribia, застрявший в Дубае. Обложка © Wikipedia / ND44
Российские туристы застряли на круизном лайнере в Дубае из-за продолжающихся ударов со стороны Ирана. Они рассказали SHOT, что, уже расположившись в каютах роскошного MSC Euribia, услышали по громкой связи тревожное объявление от имени капитана.
Объявление об отмене круиза на лайнере MSC Euribia. Видео © SHOT
«В связи с текущей ситуацией было принято решение <...> оставаться в порту Дубая до дальнейшего уведомления», — оповестили пассажиров.
Круиз отменили. На борту находятся шесть тысяч человек, и некоторе россияне, предвидя испорченный отпуск, решили самостоятельно покинуть Эмираты. Однако из-за закрытых аэропортов они вынуждены ночевать буквально на парковках. А ведь тур стоил около 400 тысяч рублей.
Несмотря на напряжённую ситуацию, отдыхающие не унывают: вечерами экипаж проводит развлекательную программу с концертами, а днём туристы загорают и купаются в бассейне на палубе, наблюдая вдалеке взрывы.
Развлекательная программа для туристов на лайнере MSC Euribia. Коллаж © SHOT
Напомним, вооружённые силы Ирана наносят ответные удары по американским и израильским объектам на Ближнем Востоке. Цели находятся в том числе на территории сопредельных государств — ОАЭ, Бахрейна, Омана и прочих. В Дубае, например, целый день гремят взрывы. Большинство ракет и беспилотников перехвачены системами ПВО, на месте падения обломков фиксируют разрушения. Известно как минимум об одной жертве, есть пострадавшие. В мегаполисе закрыли все аэропорты.
