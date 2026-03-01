Российские туристы застряли на лайнере в Дубае из-за ударов Ирана

Российские туристы застряли на круизном лайнере в Дубае из-за продолжающихся ударов со стороны Ирана. Они рассказали SHOT, что, уже расположившись в каютах роскошного MSC Euribia, услышали по громкой связи тревожное объявление от имени капитана.

Объявление об отмене круиза на лайнере MSC Euribia. Видео © SHOT

«В связи с текущей ситуацией было принято решение <...> оставаться в порту Дубая до дальнейшего уведомления», — оповестили пассажиров.

Круиз отменили. На борту находятся шесть тысяч человек, и некоторе россияне, предвидя испорченный отпуск, решили самостоятельно покинуть Эмираты. Однако из-за закрытых аэропортов они вынуждены ночевать буквально на парковках. А ведь тур стоил около 400 тысяч рублей.

Несмотря на напряжённую ситуацию, отдыхающие не унывают: вечерами экипаж проводит развлекательную программу с концертами, а днём туристы загорают и купаются в бассейне на палубе, наблюдая вдалеке взрывы.

Развлекательная программа для туристов на лайнере MSC Euribia. Коллаж © SHOT