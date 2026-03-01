Владимир Путин
1 марта, 08:49

Взрывы раздались в районе главной мечети Абу-Даби, в небе видны следы работы ПВО

Обложка © SHOT

Взрывы раздались в районе мечети шейха Зайда — главной в Абу-Даби. В небе над столицей Объединённых Арабских Эмира видны следы работы ПВО. Об этом пишет SHOT.

Громкие звуки в небе над Абу-Даби. Видео © SHOT

Информации о пострадавших и последствиях на земле не поступало. Очевидцы также фиксируют в небе громкие пролёты. На телефоны местных жителей тем временем приходят оповещения с рекомендацией спуститься в убежище.

Следы работы ПВО в небе над Абу-Даби. Фото © SHOT

«Город будто вымер»: Дубай опустел после ответных ударов Ирана
«Город будто вымер»: Дубай опустел после ответных ударов Ирана

Взрывы в Дубае — это ответ Ирана на массированные удары США и Израиля по иранской территории 28 февраля, в ходе которых погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Иран нанёс ракетно-дроновые удары по американским военным базам и связанным объектам в странах Персидского залива, включая ОАЭ. Большинство ракет и дронов перехвачены ПВО, но обломки вызвали взрывы, пожары. Погиб один человек, есть раненые. Дубай и Абу-Даби закрыли аэропорты, ввели режим ЧС.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Матвей Константинов
