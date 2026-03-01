Взрывы раздались в районе главной мечети Абу-Даби, в небе видны следы работы ПВО

Взрывы раздались в районе мечети шейха Зайда — главной в Абу-Даби. В небе над столицей Объединённых Арабских Эмира видны следы работы ПВО. Об этом пишет SHOT.

Громкие звуки в небе над Абу-Даби. Видео © SHOT

Информации о пострадавших и последствиях на земле не поступало. Очевидцы также фиксируют в небе громкие пролёты. На телефоны местных жителей тем временем приходят оповещения с рекомендацией спуститься в убежище.

Следы работы ПВО в небе над Абу-Даби. Фото © SHOT