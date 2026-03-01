Россияне покупают «спасительные поездки» из ОАЭ в Оман почти на 40 тысяч рублей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Markus Mainka
На фоне обстрелов со стороны Ирана находящиеся в ОАЭ россияне начали массово покидать страну. Приоритетным направлением стал соседний Оман. Об этом пишет телерам-канал SHOT.
На этом фоне активизировались частные перевозчики. Владельцы машин и минивэнов предлагают «спасительные поездки» стоимостью до $500 с человека — около 38,5 тысячи рублей. В дорогу обещают включить питание и воду. Отправление организуют не только из Дубая, но и из Абу-Даби и других городов. Формируются группы по 11 пассажиров.
Некоторые люди рассчитывают переждать эскалацию за пределами Эмиратов. По их словам, там сейчас безопаснее. Дополнительный фактор — безвизовый режим: граждане РФ могут находиться в султанате до 90 дней.
Напомним, вооружённые силы Ирана наносят ответные удары по американским и израильским объектам на Ближнем Востоке. Цели находятся в том числе на территории сопредельных государств — ОАЭ, Бахрейна, Омана и прочих. В Дубае, например, целый день гремят взрывы. Большинство ракет и беспилотников перехвачены системами ПВО, на месте падения обломков фиксируют разрушения. Известно как минимум об одной жертве, есть пострадавшие. В мегаполисе закрыли все аэропорты.
