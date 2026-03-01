Россияне покупают «спасительные поездки» из ОАЭ в Оман почти на 40 тысяч рублей

На фоне обстрелов со стороны Ирана находящиеся в ОАЭ россияне начали массово покидать страну. Приоритетным направлением стал соседний Оман. Об этом пишет телерам-канал SHOT.

На этом фоне активизировались частные перевозчики. Владельцы машин и минивэнов предлагают «спасительные поездки» стоимостью до $500 с человека — около 38,5 тысячи рублей. В дорогу обещают включить питание и воду. Отправление организуют не только из Дубая, но и из Абу-Даби и других городов. Формируются группы по 11 пассажиров.

Некоторые люди рассчитывают переждать эскалацию за пределами Эмиратов. По их словам, там сейчас безопаснее. Дополнительный фактор — безвизовый режим: граждане РФ могут находиться в султанате до 90 дней.