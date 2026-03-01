Около 20 тысяч россиян не могут покинуть ОАЭ на фоне ударов Ирана

Предварительно, в Объединённых Арабских Эмиратах находятся около 20 тысяч туристов из РФ с отменёнными или перенесёнными вылетами, изначально запланированными на ближайшие даты. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«При этом их запланированный отдых уже завершился», — говорится в сообщении.

Туроператоры призывают наших соотечественников оставаться на связи и уведомлять об актуальном местоположении. В АТОР рекомендуют следить за уведомлениями от принимающей стороны и авиакомпаний.

Ранее Life.ru узнал, что россияне на фоне ответных ударов Ирана пытаются покинуть Эмираты через соседний Оман. По нашим данным, активность частных перевозчиков в этом направлении резко выросла, и ушлые коммерсанты требуют по 500 долларов с человека. При этом в российском Генконсульстве призывают соотечественников не рисковать — в условиях конфликта погранпереходы могут работать нестабильно.