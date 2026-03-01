Россиянам сообщили о способах покинуть Иран и Израиль по наземным маршрутам

Россияне могут выехать из Ирана в Азербайджан и Армению, а из Израиля — в Египет и Иорданию. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел РФ.

С учётом закрытия воздушного пространства, россияне могут выехать, используя наземные маршруты через сопредельные страны. Для выезда из Ирана действует пограничный переход «Астара» в направлении Азербайджана. Альтернативой служат КПП «Нурдуз»/«Агарак» для следования в Армению. Покинуть Израиль можно через КПП «Менахем Бегин»/Таба в сторону Египта. Либо через «Мост Алленби»/«Король Хусейн», чтобы попасть в Иорданию.

«Российским туристам, следующим через транзитные хабы из других регионов, необходимо учитывать закрытия воздушного пространства, приостановления авиакомпаниями выполнения рейсов и/или ограничения на приём самолётов в аэропортах ряда указанных стран. Проверяйте наличие мест, статусы рейсов, возможные альтернативные маршруты», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Азербайджан одобрил порядка 500 заявок от россиян, желающих пересечь границу при выезде из Ирана. Основанием для получения пропусков служат официальные запросы, направленные с российской стороны. Этим правом уже воспользовались сотрудники отечественных компаний, работающих на иранской территории.