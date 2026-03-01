Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 14:50

МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в Иран и Израиль

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Министерство иностранных дел России выступило с экстренным заявлением для граждан РФ в связи с резким обострением ситуации на Ближнем Востоке. В дипведомстве рекомендовали отказаться от поездок в Иран и Израиль до нормализации обстановки.

«В связи с масштабными ударами Израиля и США по иранской территории и ответными акциями Ирана настоятельно рекомендуем российским гражданам, находящимся в регионе, проявлять максимальную бдительность и осторожность, соблюдать повышенные меры личной безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МИД РФ.

В министерстве также посоветовали россиянам, уже находящимся в этих странах, по возможности выехать в более безопасные районы или соседние государства. Граждан призвали не приближаться к военным и государственным объектам, воздержаться от фото- и видеосъёмки, избегать мест массового скопления людей и неукоснительно выполнять указания местных властей, а при необходимости немедленно направляться в укрытия.

Россияне смогут вернуться из Ирана через Армению
Россияне смогут вернуться из Ирана через Армению

Ранее Life.ru узнал, что россияне на фоне ответных ударов Ирана пытаются покинуть Эмираты через соседний Оман. По нашим данным, активность частных перевозчиков в этом направлении резко выросла, и ушлые коммерсанты требуют по 500 долларов с человека. При этом в российском Генконсульстве призывают соотечественников не рисковать — в условиях конфликта погранпереходы могут работать нестабильно.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Иран
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar