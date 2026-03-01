МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в Иран и Израиль

Министерство иностранных дел России выступило с экстренным заявлением для граждан РФ в связи с резким обострением ситуации на Ближнем Востоке. В дипведомстве рекомендовали отказаться от поездок в Иран и Израиль до нормализации обстановки.

«В связи с масштабными ударами Израиля и США по иранской территории и ответными акциями Ирана настоятельно рекомендуем российским гражданам, находящимся в регионе, проявлять максимальную бдительность и осторожность, соблюдать повышенные меры личной безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МИД РФ.

В министерстве также посоветовали россиянам, уже находящимся в этих странах, по возможности выехать в более безопасные районы или соседние государства. Граждан призвали не приближаться к военным и государственным объектам, воздержаться от фото- и видеосъёмки, избегать мест массового скопления людей и неукоснительно выполнять указания местных властей, а при необходимости немедленно направляться в укрытия.

Ранее Life.ru узнал, что россияне на фоне ответных ударов Ирана пытаются покинуть Эмираты через соседний Оман. По нашим данным, активность частных перевозчиков в этом направлении резко выросла, и ушлые коммерсанты требуют по 500 долларов с человека. При этом в российском Генконсульстве призывают соотечественников не рисковать — в условиях конфликта погранпереходы могут работать нестабильно.