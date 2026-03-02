Владимир Путин
2 марта, 02:34

Трамп объявил о трёх кандидатах на пост нового руководства Ирана после удара США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что подобрал три кандидатуры на роль будущего лидера Ирана. Об этом пишет газета New York Times.

«У меня есть три очень хороших избранника», — заявил республиканец, не назвав имён.

Рассуждая о смене власти в Иране, хозяин Белого дома провёл параллель с Венесуэлой, назвав захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро «идеальным сценарием». При этом Трамп уклонился от гарантий безопасности иранским сторонникам перемен.

Кроме того, президент США допустил снятие американских санкций с Ирана, если новое руководство продемонстрирует некую прагматичность.

В Иране запустили процесс избрания нового верховного лидера вместо Хаменеи
В Иране запустили процесс избрания нового верховного лидера вместо Хаменеи

Ранее власти Израиля получили подтверждение ликвидации аятоллы Али Хамени в результате авиаударов по резиденции в Тегеране в виде фотографии тела. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что резиденция верховного лидера Ирана была разрушена, а сам Али Хаменеи, судя по ряду признаков, мёртв. Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что Вашингтону удалось ликвидировать руководство Ирана.

