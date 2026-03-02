Трамп объявил о трёх кандидатах на пост нового руководства Ирана после удара США

Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что подобрал три кандидатуры на роль будущего лидера Ирана. Об этом пишет газета New York Times.

«У меня есть три очень хороших избранника», — заявил республиканец, не назвав имён.

Рассуждая о смене власти в Иране, хозяин Белого дома провёл параллель с Венесуэлой, назвав захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро «идеальным сценарием». При этом Трамп уклонился от гарантий безопасности иранским сторонникам перемен.

Кроме того, президент США допустил снятие американских санкций с Ирана, если новое руководство продемонстрирует некую прагматичность.