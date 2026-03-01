В Иране запустили процесс избрания нового верховного лидера вместо Хаменеи

Глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщил о начале процесса по выбору нового верховного руководителя страны после гибели Али Хаменеи в результате американо-израильского удара. Дипломат пояснил, что механизм передачи власти прописан в конституции республики. Согласно основному закону, если пост рахбара становится вакантным, Совет экспертов обязан собраться и назначить преемника.

Аракчи уточнил, что этот процесс уже запущен. Соответствующее заявление прозвучало в эфире телеканала ABC.

Совет экспертов — это особый государственный орган, состоящий из исламских богословов. Именно это собрание наделено исключительным правом назначать и в исключительном случае отстранять высшее руководство Ирана.

Гибель Хаменеи, бессменно руководившего страной почти 40 лет, погружает Иран в самое неопределённое политическое переустройство со времен Исламской революции. Согласно иранской конституции, ключевая роль в выборе преемника отведена Совету экспертов — органу из 88 влиятельных богословов, которые должны в кратчайшие сроки назвать имя нового рахбара. Пока же управление государством перешло к временному совету, куда вошли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и представитель Совета стражей конституции. В отсутствие публичного наследника и явного фаворита, судьбу страны будут решать за закрытыми дверями, где решающее слово остаётся за консервативным духовенством и Корпусом стражей исламской революции (КСИР).