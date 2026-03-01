Владимир Путин
1 марта, 19:02

ЦРУ несколько месяцев следило за Хаменеи и передавало данные Израилю

Али Хаменеи. Обложка © Zuma\TASS

ЦРУ в течение нескольких месяцев наблюдало за передвижениями иранских лидеров, включая Али Хаменеи. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники в разведке.

Собранные данные были переданы Израилю для планирования операций. По информации агентства, сроки нанесения ударов были изменены с учётом этой разведки. Подробности о масштабах слежки и используемых технологиях не раскрываются.

Жители Москвы несут цветы к Посольству Ирана в память об убитом Хаменеи
Жители Москвы несут цветы к Посольству Ирана в память об убитом Хаменеи

Ранее власти Израиля получили подтверждение ликвидации аятоллы Али Хамени в результате авиаударов по резиденции в Тегеране в виде фотографии тела. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что резиденция верховного лидера Ирана была разрушена, а сам Али Хаменеи, судя по ряду признаков, мёртв. Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что Вашингтону удалось ликвидировать руководство Ирана.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Иран
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
