ЦРУ несколько месяцев следило за Хаменеи и передавало данные Израилю
Али Хаменеи. Обложка © Zuma\TASS
ЦРУ в течение нескольких месяцев наблюдало за передвижениями иранских лидеров, включая Али Хаменеи. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники в разведке.
Собранные данные были переданы Израилю для планирования операций. По информации агентства, сроки нанесения ударов были изменены с учётом этой разведки. Подробности о масштабах слежки и используемых технологиях не раскрываются.
Ранее власти Израиля получили подтверждение ликвидации аятоллы Али Хамени в результате авиаударов по резиденции в Тегеране в виде фотографии тела. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что резиденция верховного лидера Ирана была разрушена, а сам Али Хаменеи, судя по ряду признаков, мёртв. Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что Вашингтону удалось ликвидировать руководство Ирана.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.