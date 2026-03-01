ЦРУ несколько месяцев следило за Хаменеи и передавало данные Израилю

ЦРУ в течение нескольких месяцев наблюдало за передвижениями иранских лидеров, включая Али Хаменеи. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники в разведке.

Собранные данные были переданы Израилю для планирования операций. По информации агентства, сроки нанесения ударов были изменены с учётом этой разведки. Подробности о масштабах слежки и используемых технологиях не раскрываются.