1 марта, 12:03

Жители Москвы несут цветы к Посольству Ирана в память об убитом Хаменеи

Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Жители Москвы приходят к зданию Посольства Ирана на Покровском бульваре, чтобы возложить цветы в память о жертвах американо-израильской атаки, в частности верховном лидере республики Али Хаменеи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Красные розы кладут у входа, рядом с табличкой «Посольство Исламской республики Иран».

Трамп подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи
Трамп подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Напомним, что власти Израиля получили подтверждение убийства аятоллы Али Хамени в результате авиаударов по резиденции в Тегеране в виде фотографии тела. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что резиденция верховного лидера Ирана была разрушена, а сам Хаменеи мёртв. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что Вашингтону удалось ликвидировать руководство Ирана. Власти Ирана в ночь на 1 марта признали гибель аятоллы.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Иран
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
  • Москва
