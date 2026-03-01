Жители Москвы несут цветы к Посольству Ирана в память об убитом Хаменеи
Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов
Жители Москвы приходят к зданию Посольства Ирана на Покровском бульваре, чтобы возложить цветы в память о жертвах американо-израильской атаки, в частности верховном лидере республики Али Хаменеи. Об этом сообщает РИА «Новости».
Красные розы кладут у входа, рядом с табличкой «Посольство Исламской республики Иран».
Напомним, что власти Израиля получили подтверждение убийства аятоллы Али Хамени в результате авиаударов по резиденции в Тегеране в виде фотографии тела. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что резиденция верховного лидера Ирана была разрушена, а сам Хаменеи мёртв. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что Вашингтону удалось ликвидировать руководство Ирана. Власти Ирана в ночь на 1 марта признали гибель аятоллы.
