1 марта, 20:16

Три страны пригрозили Ирану военными мерами, если атаки на союзников продолжатся

Обложка © Midjourney / Life.ru

Лидеры Германии, Франции и Великобритании предупредили Иран о возможности военного ответа, если удары по их союзникам на Ближнем Востоке не прекратятся. Соответствующее совместное заявление «евротройки» распространила пресс-служба кабмина ФРГ.

«Мы призываем Иран немедленно прекратить свои бесцеремонные атаки. Мы примем необходимые меры для защиты наших интересов и интересов союзников в регионе», — отмечается в тексте.

Руководители трёх стран заявили, что могут нанести удар по пусковым установкам Ирана, чтобы предотвратить запуски ракет и дронов. Они подчеркнули, что готовы к «соразмерным оборонительным мерам» и будут координировать их с США и союзниками в регионе.

Лидеры Германии, Франции и Великобритании заявили, что «потрясены» ракетными ударами Ирана по объектам в регионе, «в том числе по тем, которые не были задействованы в изначальных военных операциях США и Израиля».

Авианосец ВМС Франции «Шарль де Голль» направился к Восточному Средиземноморью
Ранее Корпус стражей исламской революции распространил информацию о массированном ударе по объектам США в регионе. Согласно этим данным, авиабаза Али аль-Салем в Кувейте полностью выведена из строя. В КСИР утверждают, что по базе выпустили четыре баллистические ракеты и 12 беспилотников. В результате атаки, по версии Тегерана, уничтожена инфраструктура объекта, а среди американских военных есть погибшие и раненые.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Алена Пенчугина
