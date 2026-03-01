Авианосец ВМС Франции «Шарль де Голль» направился к Восточному Средиземноморью

Авианосец Военно-морских сил Франции «Шарль де Голль» переброшен в восточную часть Средиземного моря. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Французский авианосец «Шарль де Голль» и его авиагруппа прерывают своё развертывание в Балтийском море, чтобы присоединиться к восточной части Средиземного моря», — говорится в сообщении.

Ранее Иран нанёс ракетные удары по объектам в Иордании и Ираке, где дислоцированы военнослужащие из Германии. Под обстрел попала стратегически важная база Эт-Танф, расположенная на сирийско-иорданской границе. Второй целью стал объект в районе аэропорта Эрбиля — административного центра Иракского Курдистана, где размещены силы международной коалиции.