1 марта, 19:42

Авианосец ВМС Франции «Шарль де Голль» направился к Восточному Средиземноморью

«Шарль де Голль». Обложка © X / Marine nationale

Авианосец Военно-морских сил Франции «Шарль де Голль» переброшен в восточную часть Средиземного моря. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Французский авианосец «Шарль де Голль» и его авиагруппа прерывают своё развертывание в Балтийском море, чтобы присоединиться к восточной части Средиземного моря», — говорится в сообщении.

Иран заявил о полном выводе из строя базы США Али аль-Салем в Кувейте
Иран заявил о полном выводе из строя базы США Али аль-Салем в Кувейте

Ранее Иран нанёс ракетные удары по объектам в Иордании и Ираке, где дислоцированы военнослужащие из Германии. Под обстрел попала стратегически важная база Эт-Танф, расположенная на сирийско-иорданской границе. Второй целью стал объект в районе аэропорта Эрбиля — административного центра Иракского Курдистана, где размещены силы международной коалиции.

Тимур Хингеев
