Авианосец ВМС Франции «Шарль де Голль» направился к Восточному Средиземноморью
«Шарль де Голль». Обложка © X / Marine nationale
Авианосец Военно-морских сил Франции «Шарль де Голль» переброшен в восточную часть Средиземного моря. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
«Французский авианосец «Шарль де Голль» и его авиагруппа прерывают своё развертывание в Балтийском море, чтобы присоединиться к восточной части Средиземного моря», — говорится в сообщении.
Ранее Иран нанёс ракетные удары по объектам в Иордании и Ираке, где дислоцированы военнослужащие из Германии. Под обстрел попала стратегически важная база Эт-Танф, расположенная на сирийско-иорданской границе. Второй целью стал объект в районе аэропорта Эрбиля — административного центра Иракского Курдистана, где размещены силы международной коалиции.
