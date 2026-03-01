Der Spiegel: Иран ударил по базам в Иордании и Ираке с военными ФРГ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex
Иран нанёс ракетные удары по объектам в Иордании и Ираке, где дислоцированы военнослужащие из Германии. Об этом сообщает журнал Der Spiegel, ссылаясь на собственные источники.
Под обстрел попала стратегически важная база Эт-Танф, расположенная на сирийско-иорданской границе. Второй целью стал объект в районе аэропорта Эрбиля — административного центра Иракского Курдистана, где размещены силы международной коалиции.
На данный момент нет официальных подтверждений о пострадавших среди немецких военных или серьёзных разрушениях. В Минобороны ФРГ от комментариев пока воздерживаются, собирая информацию с мест событий.
Атака стала частью масштабной ответной операции Тегерана, которую иранские власти назвали «шестой волной» ударов. Целью заявлены американские базы в регионе и израильские объекты.
Ранее Франция, Германия и Великобритания выступили с совместным заявлением по ситуации вокруг Ирана. Страны подчеркнули, что не участвуют в ударах США и Израиля. Таким образом, европейская «тройка» дистанцировалась от военной операции. При этом европейские страны призвали Иран свернуть ядерную программу и баллистические испытания на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
