Регион
1 марта, 19:04

Der Spiegel: Иран ударил по базам в Иордании и Ираке с военными ФРГ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Иран нанёс ракетные удары по объектам в Иордании и Ираке, где дислоцированы военнослужащие из Германии. Об этом сообщает журнал Der Spiegel, ссылаясь на собственные источники.

Под обстрел попала стратегически важная база Эт-Танф, расположенная на сирийско-иорданской границе. Второй целью стал объект в районе аэропорта Эрбиля — административного центра Иракского Курдистана, где размещены силы международной коалиции.

На данный момент нет официальных подтверждений о пострадавших среди немецких военных или серьёзных разрушениях. В Минобороны ФРГ от комментариев пока воздерживаются, собирая информацию с мест событий.

Атака стала частью масштабной ответной операции Тегерана, которую иранские власти назвали «шестой волной» ударов. Целью заявлены американские базы в регионе и израильские объекты.

В Британии предупредили Трампа о последствиях провала операции в Иране: Лично ответит
Ранее Франция, Германия и Великобритания выступили с совместным заявлением по ситуации вокруг Ирана. Страны подчеркнули, что не участвуют в ударах США и Израиля. Таким образом, европейская «тройка» дистанцировалась от военной операции. При этом европейские страны призвали Иран свернуть ядерную программу и баллистические испытания на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Виталий Приходько
