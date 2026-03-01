Der Spiegel: Иран ударил по базам в Иордании и Ираке с военными ФРГ

Иран нанёс ракетные удары по объектам в Иордании и Ираке, где дислоцированы военнослужащие из Германии. Об этом сообщает журнал Der Spiegel, ссылаясь на собственные источники.

Под обстрел попала стратегически важная база Эт-Танф, расположенная на сирийско-иорданской границе. Второй целью стал объект в районе аэропорта Эрбиля — административного центра Иракского Курдистана, где размещены силы международной коалиции.

На данный момент нет официальных подтверждений о пострадавших среди немецких военных или серьёзных разрушениях. В Минобороны ФРГ от комментариев пока воздерживаются, собирая информацию с мест событий.

Атака стала частью масштабной ответной операции Тегерана, которую иранские власти назвали «шестой волной» ударов. Целью заявлены американские базы в регионе и израильские объекты.