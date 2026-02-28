Владимир Путин
28 февраля, 17:21

Лидеры ЕС открестились от ударов по Ирану: Мы не участвовали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fabrizio Maffei

Франция, Германия и Великобритания выступили с совместным заявлением по ситуации вокруг Ирана. Страны подчеркнули, что не участвуют в ударах США и Израиля. Лидеры трёх государств призвали к дипломатическому урегулированию.

«Мы не участвовали в этих ударах, однако находимся в тесном контакте с нашими международными партнёрами, включая Соединённые Штаты, Израиль и партнёров в регионе. Мы вновь подтверждаем нашу приверженность региональной стабильности и защите гражданского населения», — указано в обращении.

Таким образом, европейская «тройка» дистанцировалась от военной операции. Также в документе осуждаются «действия Тегерана в отношении стран региона».

Очевидцы сняли видео падения ракет КСИР на искусственный остров в Дубае

Напомним, утром 28 февраля Израиль при поддержке США атаковал Иран. В ответ Тегеран нанёс удары по еврейскому государству и американским базам в соседних странах. Обмен ударами продолжается.

Полина Никифорова
