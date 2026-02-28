Очевидцы сняли видео падения ракет КСИР на искусственный остров в Дубае
Обложка © ТАСС / AP / Fatima Shbair
Жители Дубая стали свидетелями падения обломков иранских ракет, которые Корпус стражей исламской революции (КСИР) запустил в сторону Израиля. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Очевидцы сняли падение ракет КСИР на искусственный остров в Дубае. Видео © Telegram / Mash
Очевидцы публикуют кадры, на которых видны горящие падающие ракеты над искусственным архипелагом Блувотерс, который находится напротив района Dubai Marina.
Из-за активной работы систем противовоздушной обороны в городе люди вынуждены прятаться на подземных парковках, поскольку в Дубае нет оборудованных бомбоубежищ.
Обломки иранских ракет упали на здание в Дубае. Видео © Telegram / Mash
Помимо этого, очевидцы делятся информацией о том, что фрагменты иранских боезарядов обнаружили в локации Гарденс. Те ракеты, которые не перехватили средства противовоздушной обороны Объединённых Арабских Эмиратов, сейчас летят к израильской границе.
Ранее сообщалось, что оба аэропорта Дубая приостановили работу на неопределённый срок на фоне ответных ударов Ирана. В компании-операторе призвали пассажиров не приезжать в воздушную гавань. В самом мегаполисе прогремели взрывы, их слышали жители Бизнес-Бэй и острова Пальма Джумейра. Также известно о хлопках в районе Дубай Марины.
