Очевидцы сняли видео падения ракет КСИР на искусственный остров в Дубае

Жители Дубая стали свидетелями падения обломков иранских ракет, которые Корпус стражей исламской революции (КСИР) запустил в сторону Израиля. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Очевидцы сняли падение ракет КСИР на искусственный остров в Дубае. Видео © Telegram / Mash

Очевидцы публикуют кадры, на которых видны горящие падающие ракеты над искусственным архипелагом Блувотерс, который находится напротив района Dubai Marina.

Из-за активной работы систем противовоздушной обороны в городе люди вынуждены прятаться на подземных парковках, поскольку в Дубае нет оборудованных бомбоубежищ.

Обломки иранских ракет упали на здание в Дубае. Видео © Telegram / Mash

Помимо этого, очевидцы делятся информацией о том, что фрагменты иранских боезарядов обнаружили в локации Гарденс. Те ракеты, которые не перехватили средства противовоздушной обороны Объединённых Арабских Эмиратов, сейчас летят к израильской границе.