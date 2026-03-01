Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 13:22

В Британии предупредили Трампа о последствиях провала операции в Иране: Лично ответит

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Президент США Дональд Трамп будет лично нести ответственность за ослабление американской мощи в случае провала операции в Иране, пишет журнал британский The Spectator. В материале отмечается, что совместные с Израилем удары по Ирану могут спровоцировать масштабные потрясения не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире.

«Если же, как представляется вероятным, его затея провалится, то Трамп — и только Трамп — нанесёт сокрушительный удар по американской мощи», — указано в статье.

В Израиле восемь человек погибли при ударе ракеты в жилой дом в Бейт-Шемеше
В Израиле восемь человек погибли при ударе ракеты в жилой дом в Бейт-Шемеше

Напомним, утром 28 февраля Израиль при поддержке США атаковал Иран. В ответ Тегеран нанёс удары по еврейскому государству и американским базам в соседних странах. Обмен ударами продолжается. Франция, Германия и Великобритания выступили с совместным заявлением по ситуации вокруг Ирана. Страны подчеркнули, что не участвуют в ударах США и Израиля.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Иран
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar