В Британии предупредили Трампа о последствиях провала операции в Иране: Лично ответит

Президент США Дональд Трамп будет лично нести ответственность за ослабление американской мощи в случае провала операции в Иране, пишет журнал британский The Spectator. В материале отмечается, что совместные с Израилем удары по Ирану могут спровоцировать масштабные потрясения не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире.

«Если же, как представляется вероятным, его затея провалится, то Трамп — и только Трамп — нанесёт сокрушительный удар по американской мощи», — указано в статье.

Напомним, утром 28 февраля Израиль при поддержке США атаковал Иран. В ответ Тегеран нанёс удары по еврейскому государству и американским базам в соседних странах. Обмен ударами продолжается. Франция, Германия и Великобритания выступили с совместным заявлением по ситуации вокруг Ирана. Страны подчеркнули, что не участвуют в ударах США и Израиля.