1 марта, 13:07

В Израиле восемь человек погибли при ударе ракеты в жилой дом в Бейт-Шемеше

Обложка © ТАСС / ABIR SULTAN / ЕРА

В центральной части Израиля, в городе Бейт-Шемеш, иранская ракета поразила жилой дом. Об этом сообщает Haaretz. Предварительно, погибли восемь человек.

Также сообщается, что по меньшей мере 27 человек получили ранения. Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия, уточняются обстоятельства попадания ракеты и состояние жильцов.

Около 20 тысяч россиян не могут покинуть ОАЭ на фоне ударов Ирана

Ранее Life.ru узнал, что россияне на фоне ответных ударов Ирана пытаются покинуть Эмираты через соседний Оман. По нашим данным, активность частных перевозчиков в этом направлении резко выросла, и ушлые коммерсанты требуют по 500 долларов с человека. При этом в российском Генконсульстве призывают соотечественников не рисковать — в условиях конфликта погранпереходы могут работать нестабильно.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Полина Никифорова
