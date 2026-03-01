В Израиле восемь человек погибли при ударе ракеты в жилой дом в Бейт-Шемеше

В центральной части Израиля, в городе Бейт-Шемеш, иранская ракета поразила жилой дом. Об этом сообщает Haaretz. Предварительно, погибли восемь человек.

Также сообщается, что по меньшей мере 27 человек получили ранения. Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия, уточняются обстоятельства попадания ракеты и состояние жильцов.

Ранее Life.ru узнал, что россияне на фоне ответных ударов Ирана пытаются покинуть Эмираты через соседний Оман. По нашим данным, активность частных перевозчиков в этом направлении резко выросла, и ушлые коммерсанты требуют по 500 долларов с человека. При этом в российском Генконсульстве призывают соотечественников не рисковать — в условиях конфликта погранпереходы могут работать нестабильно.