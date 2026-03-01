Иран заявил о полном выводе из строя базы США Али аль-Салем в Кувейте
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex
Корпус стражей исламской революции (КСИР) распространил информацию о массированном ударе по объектам США в регионе. Согласно этим данным, авиабаза Али аль-Салем в Кувейте полностью выведена из строя. Об этом сообщило иранское гостелерадио.
В КСИР утверждают, что по базе выпустили четыре баллистические ракеты и 12 беспилотников. В результате атаки, по версии Тегерана, уничтожена инфраструктура объекта, а среди американских военных есть погибшие и раненые.
Ранее МИД РФ жёстко осудил атаку США и Израиля на Иран, в результате которой погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. В ведомстве указали, что РФ решительно и последовательно осуждает практику политических убийств и «охоты» на лидеров суверенных государств. Тем временем, президент США Дональд Трамп сообщил о разрушении штаба ВМС Ирана и выступил с очередным громким заявлением. В эфире телепередачи республиканец сообщил, что Тегеран якобы находился в двух неделях от обладания ядерным оружием.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.