Иран заявил о полном выводе из строя базы США Али аль-Салем в Кувейте

Корпус стражей исламской революции (КСИР) распространил информацию о массированном ударе по объектам США в регионе. Согласно этим данным, авиабаза Али аль-Салем в Кувейте полностью выведена из строя. Об этом сообщило иранское гостелерадио.

В КСИР утверждают, что по базе выпустили четыре баллистические ракеты и 12 беспилотников. В результате атаки, по версии Тегерана, уничтожена инфраструктура объекта, а среди американских военных есть погибшие и раненые.