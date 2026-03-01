Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 19:19

Иран заявил о полном выводе из строя базы США Али аль-Салем в Кувейте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Корпус стражей исламской революции (КСИР) распространил информацию о массированном ударе по объектам США в регионе. Согласно этим данным, авиабаза Али аль-Салем в Кувейте полностью выведена из строя. Об этом сообщило иранское гостелерадио.

В КСИР утверждают, что по базе выпустили четыре баллистические ракеты и 12 беспилотников. В результате атаки, по версии Тегерана, уничтожена инфраструктура объекта, а среди американских военных есть погибшие и раненые.

КСИР подтвердил гибель министра обороны Ирана Насирзаде
КСИР подтвердил гибель министра обороны Ирана Насирзаде

Ранее МИД РФ жёстко осудил атаку США и Израиля на Иран, в результате которой погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. В ведомстве указали, что РФ решительно и последовательно осуждает практику политических убийств и «охоты» на лидеров суверенных государств. Тем временем, президент США Дональд Трамп сообщил о разрушении штаба ВМС Ирана и выступил с очередным громким заявлением. В эфире телепередачи республиканец сообщил, что Тегеран якобы находился в двух неделях от обладания ядерным оружием.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar