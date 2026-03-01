Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 18:57

КСИР подтвердил гибель министра обороны Ирана Насирзаде

Генерал-лейтенант Азиз Насирзаде. Обложка © AP/TASS

Генерал-лейтенант Азиз Насирзаде. Обложка © AP/TASS

Корпус стражей исламской революции официально подтвердил гибель министра обороны Ирана генерала-лейтенанта Азиза Насирзаде. Высокопоставленный военный погиб в результате комбинированного удара США и Израиля, сообщает иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на заявление КСИР.

В заявлении подчёркивается, что гибель выдающегося деятеля обороны стала тяжёлой утратой для семей военнослужащих и всего иранского народа. В Корпусе убеждены, что кровь Насирзаде укрепит национальное единство и ускорит реализацию масштабных оборонных программ. Стратегическая воля Ирана на пути защиты высших национальных интересов только усилится, считают в КСИР, а произошедшее углубит решимость Тегерана противостоять внешней агрессии.

ЦАХАЛ заявила о завершении ликвидации высшего руководства Ирана во главе с Хаменеи
ЦАХАЛ заявила о завершении ликвидации высшего руководства Ирана во главе с Хаменеи

Ранее власти Ирана официально подтвердили гибель ещё двух представителей высшего военно-политического руководства страны. Жертвами американо-израильской атаки стали секретарь совета обороны Али Шамхани и командующий КСИР Мохаммад Пакпур.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Израиль
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar