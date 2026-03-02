Открывшего ящик Пандоры Трампа предупредили о риске ликвидации после убийства Хаменеи

«Ликвидация или захват первых лиц иностранных государств — это практика США и Англии, для англичан вообще извечная. То, что делают сейчас американцы в Иране, укладывается в отработанные схемы устранения главы государства для последующего внутреннего хаоса и развала страны», — отметил собеседник RG.ru .

Он уверен, что ящик Пандоры Трамп приоткрыл ещё при похищении президента Венесуэлы, а теперь распахнул его полностью. Эксперт напомнил, что покушения на лидеров стран случались и в самих США, и это повлияло на психологию как простых американцев, так и политической элиты.