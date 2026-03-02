Владимир Путин
2 марта, 11:10

Открывшего ящик Пандоры Трампа предупредили о риске ликвидации после убийства Хаменеи

Обложка © GigaChat / Life.ru

Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи открывает ящик Пандоры и делает нормальным устранение любых руководителей государств, включая президента США Дональда Трампа, заявил бывший начальник информационно-аналитического управления СВР, генерал-лейтенант в отставке Леонид Решетников.

«Ликвидация или захват первых лиц иностранных государств — это практика США и Англии, для англичан вообще извечная. То, что делают сейчас американцы в Иране, укладывается в отработанные схемы устранения главы государства для последующего внутреннего хаоса и развала страны», — отметил собеседник RG.ru.

Он уверен, что ящик Пандоры Трамп приоткрыл ещё при похищении президента Венесуэлы, а теперь распахнул его полностью. Эксперт напомнил, что покушения на лидеров стран случались и в самих США, и это повлияло на психологию как простых американцев, так и политической элиты.

Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанёс серию ударов по Ирану. В ответ Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке. В то же день был убит верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи. 1 марта ЦАХАЛ заявила о завершении ликвидации высшего руководства Ирана. По словам Дональда Трампа, 48 иранских лидеров исчезли одним махом. 2 марта Армия Израиля объявила о начале новой волны ударов, а Иран официально отказался от переговоров с США.

