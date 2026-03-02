Иран официально отказался от переговоров с США

Иран официально отказался от возобновления переговоров с США по ядерной программе. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани на своей странице в соцсети X.

«Мы не будем вести никаких переговоров с Америкой», — написал Лариджани.

Так он прокомментировал публикацию The Wall Street Journal о том, что через оманских посредников Тегеран якобы предложил Вашингтону вернуться к диалогу. Иранский чиновник прямо опроверг эту информацию, подчеркнув отсутствие каких-либо контактов.