2 марта, 07:03

Иран официально отказался от переговоров с США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tanitost

Иран официально отказался от возобновления переговоров с США по ядерной программе. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани на своей странице в соцсети X.

«Мы не будем вести никаких переговоров с Америкой», — написал Лариджани.

Так он прокомментировал публикацию The Wall Street Journal о том, что через оманских посредников Тегеран якобы предложил Вашингтону вернуться к диалогу. Иранский чиновник прямо опроверг эту информацию, подчеркнув отсутствие каких-либо контактов.

Стармер: Великобритания предоставила США свои базы для ударов по Ирану
Напомним, утром 28 февраля Израиль совместно с американскими силами нанёс серию ударов по Ирану. Целями стали объекты в нескольких провинциях, включая ядерную инфраструктуру. Президент США Дональд Трамп заявил об устранении иранского руководства в ходе атаки. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что удары станут более интенсивными, и сообщил о разрушении резиденции верховного лидера. По его словам, Али Хаменеи, судя по ряду признаков, мёртв. В ответ Иран атаковал военные базы США на Ближнем Востоке, а также порт Салман в Бахрейне.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

