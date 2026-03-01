Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 16:52

Премьер Израиля Нетаньяху пообещал усилить удары по Ирану при поддержке друга Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /amine chakour

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /amine chakour

Удары по Ирану будут усилены в ближайшие дни. Такое заявление сделал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в видеообращении с крыши комплекса Минобороны в Тель-Авиве.

Нетаньяху обещает усилить атаки на Иран. Видео © Telegram / Биньямин Нетаниягу

«Наши силы наносят удары в сердце Тегерана с возрастающей силой, и в ближайшие дни эта сила будет только нарастать», — заявил Нетаньяху.

Он также отметил, что страна ведёт войну, задействуя всю мощь ЦАХАЛа для обеспечения своего существования и будущего. В этой борьбе, по словам премьера, Израиль опирается на поддержку США, своего друга президента Дональда Трампа и американскую армию.

Объединение сил с США, как считает Нетаньяху, позволяет полностью сокрушить террористический режим. Премьер напомнил, что стремится к этому уже 40 лет, и выразил уверенность, что цель будет достигнута.

Трамп заявил, что Иран попросил о переговорах
Трамп заявил, что Иран попросил о переговорах

Ранее сообщалось, что израильские власти приняли решение о мобилизации 100 тысяч резервистов. В сведеньях от ЦАХАЛ указывается о подготовке к призыву ста тысяч человек, состоящих в резерве. Эти меры проводятся в рамках реализации операции под названием «Рык льва».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Биньямин Нетаньяху
  • США
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar