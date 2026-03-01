Премьер Израиля Нетаньяху пообещал усилить удары по Ирану при поддержке друга Трампа

Удары по Ирану будут усилены в ближайшие дни. Такое заявление сделал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в видеообращении с крыши комплекса Минобороны в Тель-Авиве.

Нетаньяху обещает усилить атаки на Иран. Видео © Telegram / Биньямин Нетаниягу

«Наши силы наносят удары в сердце Тегерана с возрастающей силой, и в ближайшие дни эта сила будет только нарастать», — заявил Нетаньяху.

Он также отметил, что страна ведёт войну, задействуя всю мощь ЦАХАЛа для обеспечения своего существования и будущего. В этой борьбе, по словам премьера, Израиль опирается на поддержку США, своего друга президента Дональда Трампа и американскую армию.

Объединение сил с США, как считает Нетаньяху, позволяет полностью сокрушить террористический режим. Премьер напомнил, что стремится к этому уже 40 лет, и выразил уверенность, что цель будет достигнута.

Ранее сообщалось, что израильские власти приняли решение о мобилизации 100 тысяч резервистов. В сведеньях от ЦАХАЛ указывается о подготовке к призыву ста тысяч человек, состоящих в резерве. Эти меры проводятся в рамках реализации операции под названием «Рык льва».