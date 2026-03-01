Армия Израиля готовится призвать 100 тысяч резервистов из-за ситуации с Ираном

Израиль планирует призвать 100 тысяч резервистов на фоне обострения ситуации с Ираном. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Армии обороны Израиля.

В сообщении ЦАХАЛ указывается на подготовку к мобилизации 100 тысяч человек из резерва. Боеготовность частей повышается в разных секторах в рамках проводимой операции «Рык льва».