1 марта, 16:30

Армия Израиля готовится призвать 100 тысяч резервистов из-за ситуации с Ираном

Обложка © ТАСС / MARTIN DIVISEK / ЕРА

Израиль планирует призвать 100 тысяч резервистов на фоне обострения ситуации с Ираном. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Армии обороны Израиля.

В сообщении ЦАХАЛ указывается на подготовку к мобилизации 100 тысяч человек из резерва. Боеготовность частей повышается в разных секторах в рамках проводимой операции «Рык льва».

Напомним, что эскалация на Ближнем Востоке началась утром 28 февраля 2026 года. Именно тогда Израиль при поддержке США нанёс удары по военным объектам в Тегеране, Исфахане и других иранских регионах. В ответ на эти атаки Иран нанёс удары по территории Израиля. ЦАХАЛ же призвал ранее 70 тысяч резервистов на фоне ударов по Исламской Республики.

